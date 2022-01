Mattias Käit lõi käed kolmekordse Rumeenia meistriga

"Mul on väga hea meel siin olla," kinnitas Rapidiga 2024. aasta suveni kestva lepingu sõlminud 23-aastane Käit klubi kodulehele. "Kõik on minu vastu olnud väga lahked ja esmamulje on olnud väga hea."

"Teadsin Rapidist juba enne pakkumist, aga pärast seda, kui sain nende huvist teada, vaatasin kaks-kolm nende matši. Ma ei jõua oodata, et saaksin täismaja ees uuel staadionil mängida," lisas Käit.

Jalgpalliteed Levadia süsteemis alustanud Käit liitus 2014. aastal Fulhami noortega, kus ta mängis aastani 2019 ning käis laenul Šotimaa klubis Ross County. Viimase kahe aasta jooksul on eestlane kuulunud Sloveenia kõrgliigaklubi Domžale ja Norra meistri Bodö/Glimti ridadesse. Eesti koondist on ta esindanud 39 mängus ja neis löönud kaheksa väravat.

Rapid on üks traditsioonilistest Rumeenia tippklubidest, mis kroonitud riigi meistriks hooaegadel 1966/67, 1998/99 ja 2002/03. Lisaks kuulub klubi auhinnakappi 13 Rumeenia karikat, hooajal 2005/06 mängis Rapid UEFA karika veerandfinaalis.

Eelmisel kümnendil hakkasid Rapidit aga kimbutama finantsprobleemid ja 2016. aastal läks klubi pankrotti. Fööniksklubi alustas järgmist hooaega viiendast liigast ning liigaredelil roniti hooajaks 2019/20 tugevuselt teisele tasemele, kus eelmisel kevadel võideti kuueaastase pausi järel taas pilet Rumeenia meistriliigasse.

Käesoleval hooajal on Rapid 16 meeskonna konkurentsis 32 punktiga seitsmendal kohal. Liidriks on 21-st mängust 19 võitnud Cluj.

Rapid kolib sellel hooajal uuele, 14 000 inimest mahutavale ning 37,5 miljonit eurot maksma läinud Giulesti staadionile. Esimese kodumängu uuel areenil peab Rapid veebruari lõpus.