Kahevõistluse olümpiavõitja jäi Pekingisse sõitvast koondisest välja

Riessle võitis PyeongChangis koos Vinzenz Geigeri, Eric Frenzeli ja Johannes Rydzekiga meeskonnavõistluse kulla, edestades toona teiseks tulnud Norrat ligi minutiga. Lisaks võitis Riessle individuaalvõistlusel hõbemedali.

Sel hooajal on Riessle aga MK-sarjas pjedestaalile mahtunud vaid ühel korral, kui oli Otepääl Jarl Magnus Riiberi järel teine. Sarja kokkuvõttes on ta 17. kohal, temast eespool on kuus sakslast.

Saksamaa kahevõistlejaid esindavad Pekingis ülejäänud kolm kuldsesse PyeongChangi nelikusse kuulunud meest, lisaks veel Terence Weber ning Julian Schmid.