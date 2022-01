Tšehhid panevad välja aegade suurima taliolümpiakoondise

Kui võrrelda suveolümpiamängude koondistega, siis jääb Pekingi number vaid kahega alla Tokyo esindusele ja on suurem kui Rio de Janeiro mängudel. Taliolümpial on aga palju vähem võistlusi ja Tšehhi on esmakordselt esindatud kõigil 15 alal.

Tšehhi olümpiakoondise tituleerituim liige on kiiruisutaja Martina Sablikova kolme kulla, kahe hõbeda ja ühe pronksiga.

Samuti kuulub koosseisu kahel alal võistlev Ester Ledecka, kes võitis PyeongChangis kulla nii mäesuusatamise ülisuurslaalomis kui ka lumelauasõidu paralleelsuurslaalomis.

Olümpiakoondise pesamunaks on 17-aastane suusahüppaja Klara Ulrichova ja vanimaks liikmeks 38-aastane murdmaasuusataja Dušan Kožišek.

Kolmel viimasel taliolümpial on Tšehhi teeninud kaks kuldmedalit. Edukaimad oldi 2014. aastal Sotšis, kus saadi lisaks ka neli hõbedat ja kaks pronksi.