Suri meeste kettaheite eksmaailmarekordiomanik

Babka kerkis maailma teravaimasse tippu 1960. aastal, kui kuu enne Rooma olümpiamänge kordas poolaka Edmund Piatkowski nimel olnud maailmarekordit 59.91.

Rooma mängudel oli ta kuni neljanda vooruni tulemusega 58.02 kinni kuldmedalis, aga siis heitis koondisekaaslane Al Oerter olümpiarekordiks 59.18 ja teenis Melbourne'i mängude järel oma teise kulla.

Babka jätkas kettaheitega 1969. aastani ja võitis veel 1967. aasta Pan-Ameerika mängude hõbemedali ning viis isikliku rekordi 63 meetri ja 93 sentimeetrini - maailmarekordit see küll enam ei tähendanud.

Pärast sportlaskarjääri lõppu tegutses Babka ettevõtluses ning kasvatas California osariigis Stocktonis võidusõiduhõbuseid ja loomakarja. Ta üheks hobiks oli kunst ja osad Babka tööd on väljas ka Art of the Olympiansi muuseumis, mille 2006. aastal asutas Oerter.