Bookeri hooaja punktirekord aitas Phoenixi järjekordse võiduni

Viimasel perioodil asjad paika pannud Phoenixi parim oli Devin Booker, kes viskas oma hooaja punktirekordiks 48 silma (visked väljakult 18/33). Bismack Biyombo toetas teda 17 punkti ja 14 lauapalliga, Chris Paul 15 punkti ja 12 resultatiivse sööduga.

Phoenix Suns on võitnud sel hooajal 34 ja kaotanud üheksa kohtumist, võõral väljakul on 21 kohtumisest võidetud 17. San Antonio Spurs on aga 16 võidu ja 28 kaotusega play-off positsioonilt väljas.

Esmaspäeval mängus Phoenixi vastu oli San Antonio edukaim keskmängija Jakob Pöltl. Austerlane viskas 23 punkti ja võttis 14 lauapalli.

Luka Doncic tegi kolmikduubli - 20 punkti, 11 lauapalli, 12 resultatiivset söötu - ja Dallas Mavericks sai kodus napi 104:102 (33:24, 20:18, 24:30, 27:30) võidu Oklahoma City Thunderi üle.

Nicolas Batum viskas hooaja punktirekordiks 32 ja aitas Los Angeles Clippersil võita kodus Indiana Pacersit 139:133 (40:27, 28:32, 36:31, 35:43).

Jonas Valanciunas panustas New Orleans Pelicansi esitusse 22 punkti ja 14 lauapalliga, aga meeskond kaotas siiski võõrsil Boston Celticsile 92:104 (29:18, 17:21, 23:32, 23:33).

Tulemused: Boston - New Orleans 104:92, New York - Charlotte 87:97, Washington - Philadelphia 117:98, Cleveland - Brooklyn 114:107, Memphis - Chicago 119:106, LA Clippers - Indiana 139:133, Atlanta - Milwaukee 121:114, Orlando - Portland 88:98, Miami - Toronto 104:99, Dallas - Oklahoma City 104:102, San Antonio - Phoenix 107:121, LA Lakers - Utah 101:95.