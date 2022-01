Daisy Kudre valmistub sel nädalal algavaks EM-iks

Kudre poolt Käärikul võidetud kaks maailmameistritiitlit läksid mullu veebruaris paljudele korda. Tänavune hooaeg toob kaks tiitlivõistlust: juba nädala lõpus Bulgaarias algava EM-i ja märtsis Soomes toimuva MM-i. Euroopa meistrivõistlustelt Kudre veel kuldmedalit võitnud pole.

"Ausalt öeldes pärast hooaega oli võib-olla selline väike mõõnaperiood just treeningutes - suur unistus oli täitunud. Siis võtsin natuke rohkem aega puhkamiseks," lausus Kudre ERR-ile.

"Aga siis suvel ikkagi treeningud jätkusid. Peamiselt olen treeninud Šveitsis, aga ka Eestis koos Eesti koondisega. Ja hooaeg on tegelikult alganud väga hästi. Natuke ütleks, et isegi üle ootuste hästi."

Läinud nädalavahetusel võistles Kudre kaasa murdmaasuusatamise Eesti meistrivõistlustel ning pakkus head konkurentsi. Vabatehnikasprindis oli ta seitsmes, 10 kilomeetri klassikasõidus kuues. Hetkel on Kudre eeskätt iseenda treener. Korralduslike küsimustega aitab isa Raul Kudre.

"Orienteerumises on hästi oluline ka tehniline ja vaimne pool. Just hakkasin ka seal iseendale selliseid treeningmeetodeid välja looma. Et kuidas ise paremaks saada," ütles Daisy Kudre. "Mul on palju abilisi, kes nõu ja jõuga abiks on, aga tegelikult plaanid ja oma treeningkontseptsiooni töötan endale ise välja."

Nüüd, mil eluunistus MM-tiitlist on täitunud, motiveerib 28-aastast sportlast tulemustest rohkem eneseareng.

"Enne Eestis toimunud MM-i olin ma vähemalt üle kahe aasta põhimõtteliselt täiesti spordile keskendunud ja minu jaoks oligi nagu selge, et pärast MM-i ma soovin ka elus natukene muudatust," sõnas Kudre.

"Praegu käin ka osakoormusega tööl. Ma töötan Šveitsis ühes organisatsioonis AO Foundation, mis ühendab kirurge üle maailma ja me korraldame tegelikult täiendõppeüritusi."

Daisy Kudre isiklikud sponsorid on olnud pikaajalised ja selles osas kuldmedalid liiga palju ei muutnud. Ta kuulub ka Team Estoniasse.