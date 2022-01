Tartu värskeim täiendus Raquan Mitchell läks tagasi Ameerikasse

24-aastane Raquan Mitchell tegi Tartu särgis kaasa ühe kohtumise, kui Põhja-Euroopa liigas (ENBL) alistuti korraliku võitlusega Krasnojarski Jenisseile. Meeskonnaga enne mängu vaid ühe treeningu teinud Mitchell tõi selles mängus 11 punkti. Koroonajuhtumite tõttu lükkusid tema Eestis oleku ajale planeeritud Eesti-Läti liiga mängud edasi ja selles liigas ta Tartu eest platsil ei käinudki.

Meeskonna manageri Robert Petersoni sõnul täit pilti Mitchellist ei saadud. "Mitchelli käik Tartusse jäi üsna lühikeseks. Oma ainsas mängus, juba järgmisel õhtul pärast Tartusse jõudmist, näitas ta, et on atleetlik ja terav mängumees ehk see, mille pärast me ta Tartusse tõime. Tegime omalt poolt kõik, et ta meeskonda sulandada, aga paraku tuli koroonaviirus sisse ja see lõi igapäevased treeningud ja mängugraafiku segamini. Lisaks kerkisid tal Ameerikas perekondlikud probleemid ja nii lõppes meie lühike koostöö," sõnas Peterson.

Tartlaste mängugraafik on esimest korda koroonaviirusega pihta saamisega muutunud. Kolm Eesti-Läti liiga mängu on edasi lükatud ja järgmine selle liiga mäng on planeeritud laupäeval, 22. jaanuaril Pärnus.

Sel nädalal toimub ka ENBL kolmas etapp Liepajas, kus Tartu meeskonnal pidanuks olema kaks mängu – Šiauliaiga ning Brno Basketiga. Teada on, et Brno meeskond Liepajasse koroona tõttu ei lähe ning teisipäeval, 18. jaanuaril kell 16.00 on Tartul mäng Leedu liiga neljanda meeskonna Šiauliai-7betiga. Mis koosseisus tartlased täpselt Liepajas mängivad, on hetkel veel lahtine, suure tõenäosusega kaasatakse mängule ka esiliiga võistkonna mängijaid.