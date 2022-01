Kreeka-rooma maadlejaid hakkab juhendama Tõnis Naarits, naisi Ahto Raska

47-aastane Naarits on seitsmekordne Eesti meister ning osales aastatel 1997-2002 paljudel tiitlivõistlustel: parimaks jäi MM-i kaheksas koht. Pärast tippsportlase karjääri lõppu on Naarits tegutsenud treenerina maadlusklubis Leo ning töötanud Eesti politseis ja sisekaitseakadeemias.

"Maadlus on endiselt väga mu südames ja tundsin, et pean pakutud võimalusest kinni haarama," lausus Naarits ja tutvustas lähenemist: "Hakatuseks soovin saada väga täpse pildi iga koondise vaateväljas oleva sportlase motivatsioonist. Sõltuvalt sellest, kuhu keegi soovib jõuda ja mida on valmis püsitatud eesmärkide saavutamiseks tegema, siis saame rääkida juba edasisest."

"Kõige alus on tahe. Valmisolek anda see nn 110 protsenti. Ohvrid on vajalikud, sest peame edu saavutamiseks nägema rohkem vaeva kui suurriigid," sõnas Naarits. "Kindlasti ei kavatse ma hakata kedagi muutma. Tegemist on väljakujunenud isiksustega ning treener saab olla üksnes abiventiili rollis. Küll aga mäletan oma sportlasteest, kui oluline on, et oskaks pöörata tähelepanu pisiasjadele. Samuti püüan tutvusi kasutades kaasata taustajõude ja sparringupartnereid, kellest seni on olnud terav puudus."

Läinud nädalavahetusel tegi Naarits uues ametis Herman Kare memoriaalil debüüdi. Peamise sportliku eesmärgina nimetas ta võimalikult suure kreeka-rooma maadluse koondise viimist 2024. aasta Pariisi olümpiamängudele.

Varasem täiskasvanute koondise juhendaja Ivar Kotkas jätkab U-20 esinduse eesotsas. Lisaks Naaritsale ja Kotkasele asus uuele ametipostile Eesti esinumbri Epp Mäe treener Ahto Raska, kellest sai naistemaadluse koondise eest vastutaja. Aastatel 2008-2020 oli Raska Soome vaba- ja naistemaadluse peatreener.

Nii kreeka-rooma kui vabamaadluse U-15 ja U-17 koondiste peatreenerite (vastavalt Kristjan Press ja Rain Aleksandrov) lepinguid pikendati, samamoodi jätkab senist tööd vabamaadluse täiskasvanute koondise treenerina Aleksei Hapov.

KOONDISTE PEATREENERID:

Kreeka-rooma maadlus

U-15 ja U-17: Kristjan Press

U-20: Ivar Kotkas

Täiskasvanud: Tõnis Naarits

Vabamaadlus

U-15 ja U-17: Rain Aleksandrov

Täiskasvanud: Aleksei Hapov

Naistemaadlus

Kõik vanuseklassid: Ahto Raska