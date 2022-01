Mannima loovutas olümpiakoha Uustalule

Eesti meistrivõistlustel edestas Mannima enda senise hooaja ühe parema sõidu teinud Uustalu finišis 20,4 sekundiga. Naistekoondisel on Pekingis neli kohta ning olümpiale sõidavad seega Mariel Merlii Pulles, Kaidy ja Keidy Kaasiku ja Uustalu.

Põhjarannikule antud intervjuus ütles Mannima, et loobub olümpiale minekust, sest tunneb, et pole selleks piisavalt valmistunud. "Oleks see mu esimene olümpia, siis läheksin kindlasti, aga praegu ei annaks see mulle suurt midagi. Olen käinud kolmedel olümpiamängudel ning ma lõpetasin oma olümpiakarjääri neli aastat tagasi positiivse emotsiooniga," rääkis Mannima, lisades, et Uustalule on see kindlasti kasulik kogemus.

Meeste koondises on hetkel kindel koht Henri Roosil.