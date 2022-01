Everton vallandas pärast järjestikku saadud kaotusi peatreeneri

Benitez määrati Carlo Ancelotti asemel ametisse eelmise aasta juunis.

"Me teadsime, et see ei saa lihtne olema," ütles Benitez pärast lahkumist. "See oli suur väljakutse nii emotsionaalselt kui ka sportlikus mõttes. Armastus selle linna ja inimeste vastu pani mind seda väljakutset vastu võtma, kuid alles selle sees olles mõistad selle ülesande suurust."

"Esimesest päevast peale töötasime mina ja mu meeskond täieliku pühendumusega. Meie eesmärk ei olnud saavutada ainult tulemusi, vaid ka võita inimeste südameid. Asja tegi aga raskemaks klubi rahaline seis ja mängijate vigastused," lisas ta.

Everton, kes otsib alles Benitezele asendajat, pidas laupäeval erakorralise koosoleku, et arutada Beniteze tuleviku üle pärast laupäevast 1:2 kaotust Norwichile. Everton on hetkel Premier League'i väljalangemistsoonist kõrgemal vaid kuue punktiga.

"Tee eduni ei ole kerge ja kahjuks otsitakse tänapäeval jalgpallis koheseid tulemusi ning kannatlikkust jääb aina vähemaks. Igal juhul aitäh juhatusele, töötajatele, mängijatele ja fännidele, kes on meid selle aja jooksul toetanud," sõnas Benitez.

Inglismaa meedia andmetel on võimalikud kandidaadid peatreeneri kohale endine Evertoni ründaja Wayne Rooney ja Belgia jalgpallikoondise peatreener Roberto Martinez.