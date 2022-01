Nadal jõudis probleemideta teise ringi, Berrettinit vaevasid kõhuprobleemid

Sooviga võtta oma 21. suure slämmi tiitel, liikus Nadal üks tund ja 49 minutit kestnud mängus väga enesekindlalt ega paistnud olevat häiritud oma varasemast jalavigastusest.

"On olnud väga keerulised paar kuud. On olnud raskeid hetki paljude kahtlustega ja kahtlused on ikka veel," ütles Nadal pärast matši. "Aga ma olen siin ja ei saa olla õnnelikum, et olen tagasi sellel imelisel väljakul Austraalias."

"Kunagi ei tea, millal vigastusest paraned ja mul on sellega palju kogemusi. Peab võtma päev korraga ja andestama endale, kui asjad ei lähe nii nagu tahaks," lisas ta.

Järgmisena läheb Nadal vastamisi Thanasi Kokkinakise (ATP 103.) ja Yannick Hanfmanni (ATP 126.) vahelise mängu võitjaga.

Itaallane Matteo Berrettini (ATP 7.) alistas 20-aastase Ameerika tennisisti Brandon Nakashima (ATP 68.) 4:6, 6:2, 7:6 (5), 6:3 ja jõudis Austraalia lahtistel teise ringi.

Berrettini võitles kõhuprobleemidega kogu kolm tundi ja kümme minutit kestnud kohtumise, võttes teises setis meditsiinilise pausi ning kolmandas ja neljandas setis kasutas ära tualetipausid.

"Mul oli kõhus väga paha," ütles Berrettini mängujärgses intervjuus. "Hoidsin mängust enamasti oma vaimse jõuga kinni, sest mu keha polnud seal."

Berrettini läheb teises ringis vastamisi Ameerika tennisisti Stefan Kozloviga.

18-aastane hispaanlane Carlos Alcaraz (ATP 31.) jõudis teise ringi, kui alistas avaringis 6:2, 6:2, 6:3 Tšiili tennisisti Alejandro Tabilo (ATP 135.).

Sel hooajal on Alcarazi eesmärkide hulgas jõuda maailma 15 parema hulka ja mängida ATP finaalturniiril. "See on väga hea eesmärk, aga ka väga raske," ütles ta ajakirjanikele.

Teises ringis kohtub Alcaraz serblase Dusan Lajoviciga (ATP 39.), kes alistas Marton Fucsovicsi (ATP 35.) 6:3, 4:6, 6:1, 6:7 (6), 6:1.