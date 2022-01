Bigbank ja Selver teenisid võõrsil võidud

Liidermeeskond Tartu Bigbank alistas 3:0 (25:19, 25:18, 25:17) RTU/Robežsardze/Jurmala ning hoiab tabelis jätkuvalt esikohta. Punkte on Alar Rikbergi juhendataval meeskonnal koos 34, RTU asub 11 punktiga kuuendal tabelireal, vahendab Volley.ee.

Bigbanki üleolek kajastus kõigis statistilistes näitajates: vastuvõtt oli Eesti klubi kasuks vastavalt 70 protsenti vs 52 protsenti, rünnakuprotsent oli Tartul 54 vs 36, blokk üheksa vs kuus ja serv kuus vs kolm.

Tartu meeskonna ridades tegi täna enim skoori 13 punktini (+7) jõudnud Martti Juhkami, Alex Saaremaa lisas 12 (+6), Mart Naaber 11 (+10) ning Valentin Kordas kümme (+4) punkti. RTU resultatiivseim oli üheksa punktiga (+0) Patriks Pinka.

Teises kohtumises oli Tallinna Selver samuti võõrsil 3:1 (25:20, 25:18, 22:25, 25:17) parem VK BIOLARS/Jelgava MSG-st. Selver jätkab tabelis Bigbanki selja taga 24 punktiga, Jelgava asub nelja punktiga viimasel real.

Andres Toobali juhendatava Selveri edukaimaks kerkis 21 punktiga (+9) Mihkel Nuut, 14 punkti (+7) panustas Marx Aru ja 11 silma jäi nii Denis Losnikovi kui Mihkel Varblase kontole (+4 ja +4). Jelgavale tõi Eduards Stiegelis 14 punkti (+2).

Selveri vastuvõtt oli 74 protsenti, rünnakuid lahendati 42-protsendiliselt, blokist saadi 11 punkti, servil löödi viis ässa ja eksiti 20 pallingul. Jelgava vastuvõtt oli 62 protsenti, rünnak 35 protsenti, blokipunkte kogunes kaheksa ning servipunkte neli (12 viga).

Balti liiga järgmised kohtumised toimuvad järgmisel nädalavahetusel, Eesti klubidest astuvad võistlustulle Tartu ja Pärnu VK, kes kohtuvad omavahel 23. jaanuaril.