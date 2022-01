Roosil aitasid Eesti meistritiitli võita Jaak Maelt saadud suusad

Henri Roos tegi nädalavahetusel Eesti meistrivõistlustel puhta töö. Laupäevasele sprindivõidule lisandus pühapäeval ka 15 kilomeetri eraldistardist klassikasõidu meistritiitel. Sellega õigustas Roos veelgi oma olümpiakohta. Tal olid kasutada omamoodi imerelvad ehk Jaak Maelt saadud klassikasuusad.

"Suusad on tegelikult pikemat aega minu käes olnud. Jaak usaldas oma parimad paarid, mis tal alles jäänud on, minu kätte. Täna [pühapäeval - toim.] sain üle pika aja selle välja võtta ja julguse starti minna. Ja ütlen ausalt: mega suusk oli!" rääkis Roos.

Pühapäevases klassikasõidus hakkas võitjale kõige tõsisemalt vastu Kaarel Kasper Kõrge. 6-7 sekundiline kaotusseis, mis püsis umbes kolmveerandi distantsist, paisus finišiks siiski 14,7 sekundiliseks. Martin Himma oli kolmas ja Marko Kilp Eesti meistrivõistluste arvestuses Kristjan Kolli järel viies. Võitjale kaotas Kilp pea kaks minutit.

Praeguse seisuga on Eesti murdmaameestel Pekingi olümpiaks kolm kohta. Kes sõidavad Hiina Roosi kõrval, on veel selgumisel.

"Maailmakarika tulemuste põhjal võiks öelda, et väga häid esitusi on teinud Alvar Johannes Alev, kellega ma kindlasti tahaks arvestada. Ja Aivariga siin arutasime Marko Kilbi üle. Ja siis ma pean väga tõsiselt mõtlema, et siin teised kohad keda eelistada, keda mitte. Ma loodan, et me ikkagi meestele ühe koha saame juurde. Ma ise olen nii 90% seda meelt," ütles Eesti murdmaasuusatamise koondise peatreener Jaanus Teppan.

Naiste kümne kilomeetri klassikasõidus teenis endale Pekingi olümpiapileti 42-aastane Tatjana Mannima. Pühapäevasel võistlusel, kus kaksikõed Keidy ja Kaidy Kaasiku kaasa ei teinud, edestas Mannima enda senise hooaja ühe parema sõidu teinud Aveli Uustalut 20,4 sekundiga. Uustalu alustas kiiremini, kuid distantsi edenedes oli rohkem jõudu Mannimal.

"Üllatus, kuna ma eile [laupäeval - toim.] ikkagi tegelikult tundsin ennast ka täitsa hästi. Aga arvestades seda, et ma ei ole ikkagi sprinter ja tundsin tegelikult, et kiirus on täitsa olemas. Uskumatu. Täna suutsin ka pingutada päris hästi ja mis tõi mulle võidu. Väga äge tegelikult!" rõõmustas Mannima.

Naistekoondisel on Pekingis neli kohta. Olümpiale sõidavad Mariel Merlii Pulles ning Kaidy ja Keidy Kaasiku. Teppan tegi ettepaneku ka Mannimale, kes võttis mõtlemisaja.

"Ma mäletan, kui ma eelmine olümpia ära sõitsin, siis Merle Kaljurand ütles mulle ikkagi, et loodame, et me järgmisel olümpial ei näe. Aga kes teab," lisas Mannima.

Koondiste olümpiakohtade osas peaks uus nädal selguse tooma.