Hundi endine koduklubi pani õnnetule seeriale punkti

Cincinnati Bengalsi viimane play-off'i võit pärines 1991. aastast. Viimase kolmekümne aasta jooksul on Bengals kokku seitsmel korral jõudnud play-off'idele, kuid iga kord tuli neil avaringis tunnistada vastaste paremust. Bengals pani õnnetule seeriale punkti laupäeval, kui koduväljakul alistati Las Vegas Raiders 26:19.

Bengalsi kangelaseks kerkis mängujuht Joe Burrow, kes viskas 244 jardi ja kaks touchdown'i. Lisaks sai külalismeeskonnale saatuslikuks puudulik distsipliin: Raiders tegi kokku 14 viga, sealjuures eksisid kõik ründeliini mängijad vähemalt korra.

Juhul kui Kansas City Chiefs alistab eesoleval ööl Pittsburghi Steelersi, mängib Bengals järgmises ringis Tennessee Titansiga. Pittsburghi võidu korral läheb Bengals vastamisi Buffalo Billsiga.

Buffalo Bills alistas avaringis divisjonirivaali New England Patriotsi 47:17. Billsi mängujuht Josh Allen viskas viis touchdown'i ning Devin Singletary kogus 81 jooksujardi ja skooris kaks touchdown'i. Järgmises ringis mängib Bills Kansas City Chiefsi või Cincinnati Bengalsiga.

