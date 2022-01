Kerr Kriisa sai kummalisel kombel vigastada

Arizona peatreeneri Tommy Lloydi sõnul sai eestlane vigastada mängu eel toimunud einestamisel. "Kerr täna [laupäeval - toim.] ei mänginud, kuid midagi hullu lahti ei ole," ütles Lloyd pärast mängu, vahendab Korvpall24.

"See oli paras üllatus meile kõigile. Mõned meie mehed lollitasid mängueelse eine ajal ja ta sai vigastada. Ma tean, et see kõlab pööraselt, aga nii see juhtus," lisas Lloyd. Peatreeneri hinnangul pole Kriisa vigastus tõsine ning eestlane peaks lähiajal väljakule naasma.

Arizona Wildcats on sel hooajal võitnud 14 ja kaotanud vaid ühe mängu. Kriisa tänavuse hooaja keskmised näitajad on 11,7 punkti, 2,5 lauapalli ja 5,4 korvisöötu.

Arizona järgmine mäng on 21. jaanuaril, kui võõrsil minnakse vastamisi Stanfordi ülikooliga.