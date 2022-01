Klassikatehnikas tulid Eesti meistriteks Roos ja Mannima

Laupäeval vabatehnika sprindisõidu võitnud Henri Roos suutis pühapäeval klassikatehnika eraldistardis edestada Kaarel Kasper Kõrget (+14,7) ja Martin Himmat (+57,6). Kuna Roos kindlustas laupäevase võiduga koha Pekingi taliolümpiamängudele, lunastas klassikatehnikas olümpiapääsme Kaarel Kasper Kõrge.

Naiste sõidu võitis 42-aastane Tatjana Mannima, teise koha sai Aveli Uustalu (+20,4) ja kolmanda koha Johanna Udras (+41,1). Teisena lõpetanud Uustalu sai koha Norras toimuvatele juunioride ja U-23 maailmameistrivõistlustele.

Tatjana Mannima peab nüüd otsustama, kas minna oma neljandatele olümpiamängudele või mitte. "Tore, et võitsin, aga nüüd on mure - kas minna olümpiale või mitte. Mul on ju töö ja lapsed. Tahetakse, et ma enne homset [esmaspäeva - toim.] otsuse vastu võtan. Võimalused on 50-60. Pean mõtlema," ütles Mannima Delfile.

Kuni 20-aastaste vanuseklassis tulid Eesti meistriteks meestest Olle Ilmar Jaama ja naistest Andra Aavik.