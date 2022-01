Sevilla mängija sai fänni visatud esemega vastu pead, mäng jäeti pooleli

Videokordused näitasid, kuidas teibakujuline ese Jordani pead tabas hetk pärast seda, kui Betise Nabil Fekir mängu viigistas. Sevilla mõistis rünnaku hukka ja andis teada, et 27-aastane Jordan paraneb pärast haiglas käimist kodus.

"Joan Jordan lahkus väljakult uimasena ja viidi haiglasse, kus talle tehti põhjalikud uuringud, et välistada peapõrutus. Sevilla mõistab vägivallateo hukka. See on spordimaailmas vastuvõetamatu tegu, mille on toime pannud isik, kes ei esinda Real Betise fänne ega meie linna jalgpallielu," seisis klubi avalduses.

Papu Gomez viis Sevilla 35. minutil mängu juhtima, kuid eduseisu said nad nautida vaid neli minutit enne, kui Fekir viigivärava lõi.

Hispaania jalgpalliliit teatas mängu peatamisest, lisades, et nad mõistavad igausugse vägivallatsemise väljakul hukka.