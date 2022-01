Olümpiakoha taganud Roos: jalg oli nii gaasil kui olla sai

Laupäevaste vabatehnikasprintide eel oli seis kõigi jaoks selge: Eesti meister tagab koha Pekingi olümpiakoondises. Eelsõidus meestest parimat aega näidanud Karl Sebastian Dremljuga jõudis ka finaali, aga jäi seal kuuendaks. Teravaimat minekut näitas hoopis 23-aastane Henri Roos.

Kvalifikatsioonist teisena edasi pääsenud Roos sõitis konkurentidel finaalis teisel tõusul võimuga eest ära. Loetud päevade eest haigusega võidelnud ja hommikul rabedalt alustanud Martin Himma sai teise koha. Eesti esisprinter, kuid just klassikatehnikas tugevam Marko Kilp, jäi Kaarel Kasper Kõrge järel neljandaks.

"Esimese tõusu otsas näed, et esimesel kahel hakkab liigutus nagu natukene kangemaks minema. Endal oli samal hetkel just eriti hea tunne. Ja siis [mõtlesingi], et kui mitte nüüd, siis mitte kunagi. Esimese tõusu otsast kuni lõpuni oli lihtsalt jalg nii gaasil kui olla sai," rääkis Roos ERR-ile.

"Roosi üle on hea meel. Meil on siin omavaheline võitlus alati olnud. Kui tema teeb mulle ära, siis peab ikkagi õnnitlema. Ei saa ise mõru olla," tõdes Himma.

Roosi jaoks, kes viimastel hooaegadel võistelnud ka maratonisarjades, on võidu tasu olümpiadebüüt. "Olümpia... eks ta ole tähtis küll, aga ma olen pigem võtnud seda progressi kui tervikut. Õigel ajal tuleb see, mis tulema peab ja ma arvan, et täna ma suutsin lõpuks selle enda taseme ära realiseerida. Loodan, et siit läheb veel paremaks. Oi, see rahulolu on väga suur. See töö, mis ma teinud olen, on ära tasunud," sõnas Roos.

Naiste vabatehnikasprindis oli selgelt parim Kaidy Kaasiku. Tema aeg oli teisest klassist juba eelsõidus. Kohasõitudeski ei tekkinud tõsist kahtlust, kes Eesti meistritiitli võidab. Kaidy Kaasikule järgnesid kaksikõide Keidy ning kolmandana Teiloora Ojaste. 42-aastane Tatjana Mannima võitles välja neljanda koha.

"Eelsõidus nii hea tunne alguses ei olnud. Mida sõit edasi, seda paremaks läks. Tundsin poolfinaalis, et on jõudu sõita seda esimest tõusu ja siis saan vahe sisse. Ja siis finaalis tegin samamoodi, kõik õnnestus," tõdes Kaasiku.

Eesti meistrivõistlused jätkuvad Otepääl pühapäeval eraldistardist klassikasõitudega. Nendegi võistluste võitja tagab koha Pekingi olümpial.