Ukraina jalgpallilegend sai Itaalia kõrgliigaklubist kinga

45-aastane endine Milani ja Londoni Chelsea ründaja Andri Ševtšenko nimetati Genoa peatreeneriks novembris. Kahe kuu jooksul võitis Genoa Ševtšenko juhendamisel 11 mängust ühe. Hetkel paikneb klubi Itaalia kõrgliigas 19. ehk eelviimasel kohal.

Ajutiselt täidab peatreeneri kohustusi Genoa kuni 17-aastaste võistkonna juhendaja Abdoulay Konko.

Ševtšenko juhendas alates 2016. aastast kuni läinud aasta suveni Ukraina rahvuskoondist. Suvel peetud Euroopa meistrivõistlustel jõudis Ukraina veerandfinaali, kus nad jäid 0:4 tulemusega alla hilisemale finalistile Inglismaale.

Official. Genoa have just sacked their manager Andriy Shevchenko after three points in nine Serie A games since he arrived to replace Davide Ballardini. ⚠️ #Genoa #Shevchenko pic.twitter.com/Jkl8e1AzRI