Rasmus Mägi pälvis veel ühe tunnustuse

Tokyo olümpiamängudel 400 meetri tõkkejooksus 7. koha saavutanud Rasmus Mägi valiti 2021. aasta klubi parimaks meeskergejõustiklaseks ja parimaks meessportlaseks.

"Klubi tunnustus tuleb tihtipeale ajaliselt kõige hiljem, aga kokkuvõttes on see ka kõige tähendusrikkam. Just hiljaaegu mõtlesin, kui suur tähtsus oli tegelikult sellel, et 2008. aastal valmis kergejõustikuhall. Teades, mis vanuses mina olin, millised uued võimalused see kõik avas… Ma arvan, et tingimused on Tartus väga head," sõnas Mägi tunnustust kätte saades.

"Tartu linn ja Ülikooli spordiklubi on seda näidanud tegelikult, et sporti investeerimine lühiajaliselt võib-olla ei anna alati seda efekti, mida tahaks, aga samas pikaajaliselt, kasvõi rahva tervise seisukohalt, on sellel ikkagi tohutu väärtus ja soovin spordiklubile julgust jätkuvalt selles vallas sportlaste eest seista ja sporti investeerida. Tänan kogu spordiklubi," lisas Mägi.

Parimaks naiskergejõustiklaseks ja klubi aasta naissportlaseks valiti samuti tõkkejooksja Diana Suumann, kes saavutas Balti meistrivõistlustel 100 meetri tõkkejooksus 2. koha, Eesti meistrivõistlusetel 100 meetri ja 60 meetri tõkkejooksus esimesed kohad. Maailma edetabelis on ta 81. ja Euroopa edetabelis 40.

TÜASK-i 2021. aasta parim naisnoorsportlane on jõutõstja Eliise Mikomägi, kelle nimel on muuhulgas noorte maailmarekord jõutõmbes ja Euroopa noorte kogusumma rekord. Parim meesnoorsportlane on jalgrattur Madis Mihkels, kes sai MM-il meesjuunioride grupisõidus pronksmedali ja TÜASK-i esimene profilepinguga jalgrattur.

Parimaks noortetreeneriks nimetati jõutõstmise treener Peep Päll, kelle õpilane Mikomägi tegi 2021. aastal silmapaistvaid tulemusi. Parimaks üliõpilassportlaseks valiti kergejõustiklane Deniss Šalkauskas.

Aasta treeneri tiitli pälvisid Anne ja Taivo Mägi. "Oleme ülikooli spordiklubiga nii harjunud, et see on nagu teine kodu. Me veedame rohkem aega tegelikult siin, kui oma päris kodus. Siin on hea olla. Hea on teha tööd, kui sa oled otsapidi kodus – kodukontor," rääkis Anne Mägi.

TÜASK spordiklubi parimad aastal 2021:

Parim treener – Anne Mägi ja Taivo Mägi

Parim noortetreener – Peep Päll

Parim meessportlane – tõkkejooksja Rasmus Mägi

Parim naissportlane – tõkkesprinter Diana Suumann

Parim noorsportlane (N) – jõutõstja Eliise Mikomägi

Parim noorsportlane (M) – jalgrattur Madis Mihkels

Parim üliõpilassportlane – keskmaajooksja Deniss Šalkauskas

TÜASK spordialade parimad aastal 2021:

Parim meeskergejõustiklane – Rasmus Mägi

Parim naiskergejõustiklane – Diana Suumann

Parim poksija – Hendrik Kont

Parim meessulgpallur – Raul Käsner

Parim naissulgpallur – Ramona Üprus

Parim sõudja – Mark Theodor Jalakas

Parim jalgrattur – Madis Mihkels

Parim meeskorvpallur – Märt Rosenthal

Parim naiskorvpallur – Anna Gret Asi

Parim meesjõutõstja – Kristo Krõlov

Parim naisjõutõstja – Eliise Mikomägi

Parim käsipallur – Rando Sein

Parim võrkpallur – Annabel Huik