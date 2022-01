Dortmund lõi Freiburgile viis väravat

Dortmundi avavärava lõi 14. minutil Thomas Meunier. 15 minutit hiljem lõi belglane oma teise värava ja viis kodumeeskonna 2:0 juhtima. Vahetult enne poolajapausi lõi Dortmundi kolmanda värava Erling Braut Haaland.

Kohtumise 62. minutil lõi Freiburg ühe värava tagasi, kui resultatiivne oli Ermedin Demirovic. 75. minutil sai Haaland kirja oma teise tabamuse. Norralane on sel hooajal Bundesligas löönud 13 mänguga 15 väravat. Kohtumise lõpptulemuse vormistas 86. minutil Mahmoud Dahoud.

️ A 5⃣⭐️ performance from @BlackYellow to start the weekend ‼️



Featuring one very unexpected first-half brace... pic.twitter.com/PMH69YAquS