Warriors küttis idakonverentsi liidrile korraliku sauna

Warriorsi eest jõudis kahekohalise punktisummani koguni kuus mängijat. Võitjate parimana tõi Jonathan Kuminga 25 punkti. Jordan Poole viskas 22, Andrew Wiggins 21 ja Stephen Curry 19 punkti.

