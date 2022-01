TÄNA OTSE | Kes võidab Tallinnas jäätantsus EM-kulla?

Eesti jäätantsupaar Solene Mazingue - Marko Jevgeni Gaidajenko püstitas reedel rütmitantsus isikliku rekordi, kui 60,36 punktiga pääses Eesti paar viimasena ehk 20. paarina edasi laupäevasele vabatantsule.

"Olen meie üle väga uhke. Meie hooaeg on korraga nii juunioride kui seenioride seas ehk see kestab väga kaua, aga see meeldib mulle väga. Armastan seda, mida teeme ja mul on nii hea meel, et EM on minu sünnilinnas, kohas, kus ma elasin ja üles kasvasin. Publik oli pöörane, toetas meid tohutult ja see aitas meid kõvasti, aitäh kõikidele kaasaelajatele!" rääkis rütmitantsu järel Marko Jevgeni Gaidajenko.

Rütmitantsus haaras esikoha Venemaa paar Viktorina Sinitsina - Nikita Katsalapov (87,89 punkti), kellele järgnesid kaasmaalased Aleksandra Stepanova - Ivan Bukin (86,45). Kolmanda koha teenis Itaalia paar Charlene Guignard - Marco Fabbri (83,35).

Vabatantsu otseülekannet saab jälgida teleris ETV+ vahendusel või ERR-spordiportaalis, algusega kell 15.20. Ülekannet kommenteerivad Anu Säärits ning Uisukool Reval juht ja treener Liina-Grete Lilender.