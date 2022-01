Tenniselegendil diagnoositi raske haigus

Endine maailma esireket ja 18-kordne slämmivõitja Chris Evert avaldas, et tal diagnoositi munasarjavähk.

"Tahtsin jagada oma esimese staadiumi munasarjavähi diagnoosi, et aidata teisi. Mul on väga vedanud, et arstid haiguse varakult avastasid ja nad ootavad minu keemiaravi plaanilt postiivseid tulemusi," kirjutas Evert ühismeedias.

Tenniselegend lisas, et tänab kõiki, kes teda toetavad ja lasevad tal raviplaani täitmisele keskenduda. Samuti lisas Evert, et jätkab Austraalia lahtiste ajal tööd ESPN-is.

Everti noorem õde Jeanne Evert Dubin suri munasarjavähki 2020. aasta veebruaris.

Ameeriklanna jõudis karjääri jooksul 34 korral suure slämmi turniiri finaali ja võitis 18 tiitlit. Evert oli kõige edukam Prantsusmaa lahtistel, kus ta võidutses kokku seitsmel korral (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985, 1986).