Kiiver: Al-Attiyah suutis rasked hetked ära neutraliseerida

"Kindlasti võis olla ralli alguses raskeid hetki, aga ta suutis need kuidagi ära neutraliseerida. Kui tema konkurendid tegid navigeerimisel otsustavad eksimused, siis tema ja kaardilugeja Mathieu Baumel said oma ülesannetega väga suurepäraselt hakkama," lausus autospordispetsialist Margus Kiiver ERR-ile.

"Kui vaatame edasist kulgu, siis selle nädala kesknädalast nad katsevõidu peale ei sõitnud - selgelt kontrollisid olukorda. Edumaa Sebastien Loebi ees oli piisav ja hullu panema ei mindud."

"Kui sa katseid ei võida, siis see tähendab seda, et järgmisel päeval esimesena ei stardi ka," jätkas Kiiver. "Sellega maandas ta navigeerimisriski ka ära. Esimesena rajal olnud Sebastien Loebil seda eelist ei olnud. Tema pidi endiselt endast kõik välja panema, et vahet võimalusel tagasi sõita."

Siiski hindab Kiiver väga kõrgelt ka Loebi teist kohta. "Ma ei räägi isegi mitte nii palju Sebastien Loebist, kelle Dakari kogemust juba ka mõned korrad. Pigem rõhutaks Prodrive'i poolt ette valmistatud autot, mis eelmisel aastal tegi Dakaril debüüdi. Lisaks koledale välimusele ajas üks häda teist taga ja ei tulnud sealt ka tulemust."

"See viga on aastaga parandatud ja Sebastien Loeb suutis sõita üsna murevabalt. Ainukesed tagasilöögid olidki mõned navigeerimisapsud ja rehvipurunemised. Kõik ülejäänud oli selline, millega ilmselt ka nemad võisid rahule jääda," usub Kiiver.

"Prodrive'i teine auto lõpetas ka esiviie hulgas - see näitab ka, et aastaga on meeskond väga tõsiselt peeglisse vaadanud, parandanud lapsevead ära ja kindlasti järgmisel aastal üks tugevaid konkurente võidu nimel kaasa rääkimas."

Midagi uut pakkus tänavusel Dakaril Audi, kes tõi starti elektrimootoriga autod. "Neil oli sisuliselt natuke üle aasta aega asi valmis ehitada ja see ei olnud lihtne ülesanne. Ütles ju Audi Sport ka alguses, et nemad ei lähe sel aastal veel Dakari võitma. Seal on veel mingid erinevad tehnilised regulatsioonid, mille üle nad vaidlevad korraldajate, FIA kui ka konkurentidega. Aga need ei olnud tänasel päeval nii olulised."

"Oluline on see, et kõik kolm autot - Stephane Peterhansel, Carlos Sainz, Mattias Ekström - lõpetasid," tähtsustas Kiiver. "Tõsi, probleeme oli. Eeskätt vedrustuse osas. Audi läks ka natuke avantüüri peale välja - kuna nende auto oli juba raskem, siis nad lahendasid amordisüsteemi iga ratta juures ühega tavapärase kahe asemel."

"Aga tundub, et see päris võistlusolukorras vastu ei pidanud. Aga arvestada kõike seda, et tegemist on elektrimootoriga - see, et iga mees sai katsevõidu kätte ja kokku oli neli katsevõitu. See on midagi sellist, mille pealt järgmisel aastal tuleb neid väga tugevate konkurentidena arvestama hakata. Audi tehasel raha peaks olema, ambitsiooni ka - jään järgmist aastat väga suure huviga ootama."