Lea Rand: oma lapsi on hea treenida

"Kuna eelnevalt jälgisin kõiki treeninguid, siis ma juba teadsin, mis mind ees ootab ja ma jäin ülimalt rahule," lausus Rand intervjuus ERR-ile.

"Muidugi väga hea meel, et meie paar siiski lipsas läbi ja saavutas koha vabatantsule. See on meile praegu kõige tähtsam. Emotsioonid on kõrged, oli väga huvitav päev."

"Tase on ikkagi kõrge," jätkas ta. "Kahju küll, et osad tugevad paarid puudusid, aga tõesti on hea meel, et nii paljud siiski siia jõudsid. Saame neid jälgida ja kaasa elada."

EM-il võistles ka Arlet Levandi, keda treenib ema Anna. Lea Rand on ka ise tiitlivõistlustel oma poegi Kristjanit ja Taavit juhendanud.

"Tiitlivõistlustel ei ole raske, aga tiitlivõistlusteni jõuda.. võib-olla ainult üks asi on raske. Oleme koos 24 korda seitse. Mitte alati ei ole treeningud positiivsed ja elame pidevalt kõiki emotsioone läbi. Aga sellega harjub. Oma lapsi on hea treenida."