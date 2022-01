Allar Levandi: ega Arleti võistluse ajal ei olegi muud teha kui närveerida

Kas isad närveerivad sellises olukorras, kus poja võistlemiseni on pisut enam kui tund?

Ikka-ikka. Ma arvan, et meie närveerime rohkemgi. Tavaliselt nii ongi.

Kui on iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused ja kui abikaasa ja poeg on täiesti selle sees- mis siis sinu tegevus on?

Ega mul võistlustel olegi muud teha kui närveerida, aga sellises treeningprotsessis - kui küsitakse, siis katsun ka midagi öelda.

Sul on kolm poega: Anders, Armand, Arlet. Esimene neist valis jalgpalli, teine tennise ja kolmas iluuisutamise. Kas sul ei ole kurb, et kahevõistlejaid ei ole juures?

Kõiki neid proovisime ka suusahüpete juurde viia, aga edutult - ju siis teised alad sobisid rohkem.

Abikaasa suutis ühe poja iluuisutamise juurde viia.

See on väga hea, sest side kolmanda lapsega on suurepärane. Õhtutäht nagu ta on - tulebki enda juures hoida.

Kuidas su teistel poegadel läheb tänasel päeval? Mis nad teevad?

Kõik hästi. Armand on treener ja Anders töötab Amsterdamis ühes suures sporditarvete ettevõttes.

Ma saan aru, et Annaga olete mõjutanud seda, et lapsed on spordi juures olnud. Kui palju te alavalikuid olete tegelikult mõjutanud?

Eks ta ikka on nii, et mida ise kõige paremini oskad, seda tuleb valida. Meile meeldis väga tennis, aga Anders läks jalgpalli peale. Armand jäi tennise juurde. Tennis on tore mäng ja väga hea kaaslane terveks eluks. Samamoodi Arleti juures iluuisutamine. Ta on küll alles alguses, aga tõenäoliselt jääb terveks eluks.

Kui palju on siht olnud, et lastest saaks tippsportlased?

Alguses tuleb ikka proovida, et naha, kas on ainest ja tahtmist, kas suudab pingutada. Armandi juures mingi hetk tuli teine otsus teha, et hakkab treeneriks. Arleti juures on ema Anna kogu aeg juures ja alati proovima peab. Me ei tea, kus ta lõpuks pidama jääb, aga proovima peab - siis saad alati vanema inimesena öelda, et proovisin.

Mida kodus räägite? Vanemad pojad on oma elu peale läinud, Arlet on veel kodune. Oled vähemuses. Räägitakse iluuisutamisest.

Eks räägime ikka kõikidest asjadest, aga päeva jooksul läbi elatud hetked, treeningute ebaõnnestumised ja õnnestumised käime korra läbi laua taga.

Kui palju iluuisutamisest jagad? Ma ei taha su teadmisi alahinnata, aga kas teed vahet, mis hüppe poeg parasjagu teeb?

Ausalt öeldes ei. Mina ei saa nendest aru. Tunde järgi saan aru, kas oli kolmene või neljane, aga ma neil vahet ei tee. Küll aga on spordis liikumise rütm ja motoorika enam-jaolt sama. Oskan sellel tasemel kaasa rääkida küll.

Paar päeva tagasi, kui Arletiga siin stuudios rääkisin, siis tuli jutuks isa kahevõistlus ja siis iluuisutamine. Siis meenutasime aega, kus sina tegelesid suusahüpetega ja rääkisid ka sellest, kuidas on vaja ära tabada hüppe hetk. Ta ütles, et iluuisutamises on hüppele minek täpselt sama.

Jaa, just. Hästi paljud asjad - rütm, liikumine, ajastus - on enamjaolt samad.

Mis pojale tänaseks päevaks soovisid?

Meil on üks asi, millest kogu aeg räägime - KKV. Keskendumine, kindlus, vabadus. Kui ta suudab need ära teha, siis ta on meister.