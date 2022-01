VAATA OTSE | Levandi parandab vabakavaga kohta

Tallinnas jätkuvatel iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel on reedese teise võistlusalana kavas meeste üksiksõidu vabakava, kus jääle tuleb ka Arlet Levandi. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 17.50.

Levandi teenis vabakavaga 138,48 punkti ehk vähem kui oktoobris Finlandia Trophyl püstitatud isikliku rekordi korral (152,47 punkti). Kokku kogus ta 208,52 punkti (isiklik rekord 222,61). Levandi lõplik koht ei ole veel selge, aga see on parem kui 17.

Enne võistlust:

16-aastane Levandi sai oma kolmapäevase esituse eest 70,04 punkti, mis andis talle lühikavas 17. koha. Tema lühikava isiklik rekord on novembris Austrias kogutud 75,10 punkti.

Lühikava järel on kolmikedu Venemaa iluuisutajatel: Andrei Mozalevil on liidrina 99,76, Mark Kondratjukil 99,06 ja Jevgeni Semenenkol 99,04 punkti. Sealjuures parandas Kondratjuk oma isiklikku rekordit enam kui 14 ja Semenenko enam kui kümne punktiga.

"Ütleks, et selline keskmine tunne: mitte liiga õnnelik, mitte liiga pahur," rääkis Levandi pärast lühikava ERR-ile.

"Tegin, mis ma tegin. Nüüd on uus leht, uus päev ja lähen teen oma parima vabakavas. Siht on alati puhtalt sõita. Täna ei tulnud kahjuks puhtalt, aga liiga halvasti ka ei tulnud. Loodame, et kõigil jäi hea mulje ja inimestele meeldis."

Kommentaatorid on Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender, stuudiojuht Kristjan Kalkun ja reporter Aet Süvari.