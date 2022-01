Algab registreerimine Eesti suurimale jooksusarjale

Algab registreerimine uue peasponsori saanud Eesti linnajooksude tänavusele hooajale. Eesti suurima jooksusarja eesmärgiks on liikuma panna 50 000 inimest.

Eesti Linnajooksude sarja korraldajad ja Rimi Eesti Food AS sõlmisid koostöölepingu, millega jätkatakse alates 2012. aastast tuhandetele harrastajatele liikumisrõõmu pakkunud Eesti suurima jooksusarja traditsiooni. Rahvaspordisari kannab alates käesolevast aasast nime RIMI Eesti Linnajooksud.

Eestis üheks suuremaks tervise- ja liikumissündmuste toetajaks tõusnud Rimi Eesti tegevjuhi Vaido Padumäe sõnul pole tervisliku elustiili toetamine olnud kunagi nii oluline, kui praegu. "Tervisliku elustiili üks väga tähtis komponent on lisaks tasakaalustatud toitumisele ka füüsiline aktiivsus. Seepärast on meie jaoks puhas rõõm toetada üle Eesti toimuvat Linnajooksude sarja, millest kogenud korraldajad on teinud ühe parema rahvaspordisündmuse. Kohtumiseni rajal!" kutsus Rimi juht liikumisharrastajaid osalema, lubades ka ise aktiivselt jooksusündmustel kaasa lüüa.

RIMI Eesti Linnajooksude sarja kuulub 2022. aastal kaheksa sündmust:

Suurjooks ümber Viljandi järve - 1. mai

Kuressaare Linnajooks - 7. mai

RIMI Eesti Ööjooks - Rakvere - 4. juuni

Narva Energiajooks - 11. juuni

Jüri Jaansoni Kahe Silla Jooks - 3.-4. september

Tallinna Maraton - 10.-11. september

Viking Window Paide-Türi Rahvajooks - 25. september

Tartu Linnamaraton - 1. oktoober

Linnajooksude sarja raames selgitatakse välja paremusjärjestus "100+ rajal". 100+ arvestuses tuleb koguda vabalt valitud osavõistlustel kokku 100 või enam kilomeetrit.

Kõikidel etappidel osalevad jooksusõbrad ja 100+ arvestusse läinud võistlejad saavad ainulaadse medali ning auhindu toetajatelt.

RIMI Eesti Linnajooksud sarja ühtne registreerimine on avatud alates 15. jaanuarist kuni 31. märtsini internetilehel www.linnajooksud.ee. Jooksusarja osavõtutasu sõltub valitud distantsidest. Soodsaim registreerimine kestab kuni 14. veebruarini.

Korraldajad soovivad erinevates Eestimaa linnades 2022. aastal liikuma panna 50 000 harrastajat.