VAATA OTSE | Eesti paar pääses suurvõistluste debüüdil vabatantsu esitama

Mazingue - Gaidajenko käisid enne ülekande algust juba esimese võistlusgrupi raames jääl ning püstitasid uue isikliku rekordi, kogudes 60,36 punkti. Paari eelmine tippmark oli kuu aja eest Zagrebis püstitatud 58,89 silma.

Sellega tagasid Mazingue - Gaidajenko ühtlasi koha 20 parima ehk vabatantsule pääsenute seas.

"Olen meie üle väga uhke. Meie hooaeg on korraga nii juunioride kui seenioride seas ehk see kestab väga kaua, aga see meeldib mulle väga. Armastan seda, mida teeme ja mul on nii hea meel, et EM on minu sünnilinnas, kohas, kus ma elasin ja üles kasvasin. Publik oli pöörane, toetas meid tohutult ja see aitas meid kõvasti, aitäh kõikidele kaasaelajatele!" rääkis esituse järel Gaidajenko.

"Enne jääle minekut polnud ma üldse närvis. Soojenduse ajal publik täiesti plahvatas, kui meie nimed öeldi, see oli väga emotsionaalne! Saime neilt kõvasti energiat, et enda tantsu esitada. Kava tuli väga hästi välja, tegime enda hooaja parima tulemuse ja minu meelest väärisime seda."

Enne võistlust:

20-aastane Tallinnas iluuisutajaks sirgunud Gaidajenko ja Prantsuse Alpides treeninud 18-aastane Mazingue hakkasid mullu koos uisutama tänu Instagramile, sest eelmise partneriga koostöö lõpetanud ja sügisel üksi harjutama jäänud Gaidajenko otsis uut jäätantsupartnerit veebi kaudu ja tabas kohe kümnesse.

"Ma leidsin ta Instragamist. Ta kirjutas Instagramis mulle: "Tsauki! Olen Prantsusmaalt ja otsin partnerit, kas proovime koos uisutada?" Mõtlesin, et okei! Juba nädal pärast seda lendasin ma Prantsusmaale ja me proovisime kaks nädalat, Olin siis Prantsusmaal ja nii sai meist paar," rääkis Gaidajenko detsembri lõpus ERR-ile.

Oma debüütvõistlusel, ISU juunioride GP-etapil Courchevelis, kogus paar 138,23 punkti ja sai kolmanda koha. Novembris teeniti Varssavis duo senist tippmarki tähistavad 147,54 punkti, rütmitantsus on Mazingue'i ja Gaidajenko isiklikuks rekordiks kuu aja eest Zagrebis püstitatud 58,89 silma.

Tallinna EM-il on jäätantsu favoriitideks valitsevad maailmameistrid, Venemaa paar Viktoria Sinitsina - Nikita Katsalapov. Kahjuks ei näe jääl ala kauaaegseid valitsejaid Gabriella Papadakist - Guillaume Cizeroni, aga venelastele loodavad konkurentsi pakkuda Itaaliat esindavad Charlene Guignard - Marco Fabbri ning kaasmaalased Aleksandra Stepanova - Ivan Bukin.