Digne siirdus ühest Inglismaa kõrgliigaklubist teise

Inglismaa jalgpalli kõrgliigaklubi Aston Villa andis oma kodulehel teada, et meeskonnaga liitus Prantsusmaa jalgpallikoondise vasakkaitsja Lucas Digne, kes mängis viimased kolm ja pool aastat Inglismaa teises kõrgliigaklubis Evertonis.

28-aastane Digne tegi Villa särgis kaasa 127 kohtumist, lüües kuus väravat ja andes 20 resultatiivset söötu. Viimati sai Digne mänguaega 1. detsembril, kui Evertron kaotas 1:4 Liverpoolile.

"Kui Lucas oli saadaval, siis kasutasime kohe võimalust, et ta klubisse tuua," ütles Villa peatreener Steven Gerrard.

"Sellise kvaliteediga mängijaga lepingu sõlmimine on meie meeskonda suurepärane täiendus ja tema tuleku üle on kõik, kes on Aston Villaga seotud, väga elevil," lisas ta.

Eelmisel nädalal liitus Aston Villaga laenulepingu alusel Barcelonast ka Brasiilia koondislane Philippe Coutinho.

Villa on Premier League'i liigatabelis 19 mängu järel 22 punktiga 14. kohal. Laupäeval kohtutakse seitsmendat positsiooni hoidva Manchester Unitediga.