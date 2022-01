Itaalia superkarika võitis lisaajal löödud väravast Milano Inter

Juventus läks 25. minutil Weston McKennie väravast juhtima, kuid kümme minutit hiljem viigistas Lautaro Martinez penaltist kohtumise. Teisel poolajal ei suutnud kumbki meeskond väravat lüüa ning mäng läks lisaajale.

Lisaaja viimasel 120. minutil tõi Interile võidu Tšiili jalgpallikoondislane Alexis Sanchez. Interi jaoks oli see kuues kord superkarikas võita, kuid esimene pärast 2010. aastat.

"Mida rohkem tšempion mängib, seda parem ta on ja ta teeb asju, mida keegi teine teha ei suuda," ütles Sanchez pärast mängu. "Tundsin, et olen täna oma parimas vormis ja olin võidu järgi väga näljane."

Interi peatreenerist Simone Inzaghist sai esimene peatreener, kes on suutnud kolmes karikafinaalis Juventust võita. 2017. aastal alistas tema juhitud Lazio superkarikafinaalis Juventuse 3:2 ning kaks aastat hiljem 3:1 .

