VAATA OTSE | Mida suudavad Kiibus ja Petrõkina kodusel EM-il naiste lühikavas?

Neljapäeval on iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel Tallinnas kavas naiste lühikava. Eesti koondise suurimad lootused kodusel tiitlivõistlustel on seotud Eva-Lotta Kiibuse ja Niina Petrõkinaga. Lühikava otseülekanne ERR-i spordiportaalis algab kell 11.35. Telerist saab otseülekannet vaadata kanalitelt ETV2 kell 11.35 ning ETV+ kell 13.45. Kommentaatorid on Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender, stuudiojuht Aet Süvari ja reporter Kristjan Kalkun.