VIDEO | Testimisel mäest alla veerenud Breen lõpetas katusel

Iiri sõitja tabas Kagu-Prantsusmaal Gapi lähistel testides uue Ford Puma Rally1 parempoolse küljega kaljunukki ja masin veeres seejärel järsust kallakust alla. Nii Breen kui tema kaardilugeja Paul Nagle jäid terveks, kuigi M-Sport pidi katusel lõpetanud auto kättesaamiseks kasutama kraana abi.

"Sellest on kahju: Craig maksis näiliselt väikese eksimuse eest kõrget hinda," rääkis DirtFishile M-Spordi pealik Richard Millener. "Mõnel teisel päeval oleksime masina nurga korda teinud ja kohe taas rajale läinud. Paraku oli tee kõrval järsk kallak ja kui auto sealt alla veerema hakkas, lõpetas ta põhjas."

"Ta on pettunud, et pidi päeva varakult lõpetama," rääkis Millener Breenist. "Positiivse külje alt vaadates oli Craigil päris palju aega testimiseks ja ma ei usu, et see rallil tema potentsiaali mõjutab. Need asjad juhtuvad. Ta tegi testimisel avarii esimest korda 13 aasta jooksul, aga need asjad peab unustama ja edasi minema."

Teisipäeval istus autosse Adrien Fourmaux, sama masinaga pidi neljapäeval testima Gus Greensmith. DirtFishi sõnul võib britt oma võimaluse saada reedel. Laupäeval on sõitjad Salzburgis MM-hooaja avamisel, pühapäeval testib masinat Sebastien Loeb ja Monte Carlo MM-ralli läbisõitudega alustatakse esmaspäeva hommikul.