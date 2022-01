Eesti Autospordi Liit tunnustas teenekaid autosporditegelasi

"100 aastat Eesti autosporti on tegelikult väga pikk aeg. On tohutult palju suuremaid ja väiksemaid saavutusi ja seda mitte ainult sportlike tulemuste poolelt. On ka tohutu pühendumusega väga suur kogukond, kellest igaüks on ääretult tähtis, olgu tegemist siis spordiametniku, võistluste korraldaja, autospordi toetaja või muul viisil panustajaga," sõnas EAL-i volinike kogu esimees Arvo Ojaperv.

"Teise sajandi künnisel leidsime, et just praegu on see õige hetk luua Eesti Autospordi Liidu teenetemärk. Luua selleks, et tähtsustada täna ja mäletada tulevikus neid inimesi, kelle panus autosporti on olnud erakordne. Inimesi, kes on inspiratsiooniks nii tänasele kui tulevasele autospordikogukonnale."

EAL-i teenetemärkide omistamisest saab iga-aastane traditsioon. "Eesti autospordi hüvanguks on pingutanud palju rohkem inimesi, kui tunnustasime tänasel üritusel," sõnas EAL-i juhatuse esimees Janis Kaal. "Peame kõigi panust väga oluliseks ning seepärast saab teenetemärkide üleandmisest tava."

Teenetemärgid andsid üle Riigikogu aseesimees Hanno Pevkur ja EAL-i volinike kogu esimees Arvo Ojaperv.

Eesti Autospordi Liit teenetemärk omistati (tähestiku järjekorras):

URMO AAVA. Teenetemärk on omistatud autoralli MM-etapi korraldamise eest Eestis.

UNO AAVA. Teenetemärk on omistatud mitmekülgse panuse eest Eesti autospordi arengusse.

MARKO ASMER. Teenetemärk on omistatud sportlike saavutuste eest kardi- ja ringrajaspordis.

TOIVO ASMER. Teenetemärk on omistatud mitmekülgse panuse eest Eesti autospordi arengusse.

VOLDEMAR BORKMAN. Teenetemärk on omistatud kauaaegse töö eest autospordikohtunikuna.

PEETER BÖCKLER. Teenetemärk on omistatud kauaaegse töö eest Eesti kardispordi juhtimisel.

TOOMAS DIENER. Teenetemärk on omistatud mitmekülgse panuse eest Eesti autospordi arengusse.

VIKTOR DITMANN. Teenetemärk on omistatud kauaaegse töö eest autosporditreenerina.

ARE ELLER. Teenetemärk on omistatud kauaaegse töö eest autospordiajakirjanikuna.

EIKI ERISTE. Teenetemärk on omistatud kauaaegse töö eest autospordiorganisaatorina.

OLEG GROSS. Teenetemärk on omistatud erakordse panuse eest autosporditoetajana.

TARMO HÕBE. Teenetemärk on omistatud autoralli MM-etapi korraldamise eest Eestis.

HEIKKI HÕBEMÄGI. Teenetemärk on omistatud kauaaegse töö eest Eesti kardispordi juhtimisel.

INDREK ILOMETS. Teenetemärk on omistatud mitmekülgse panuse eest Eesti autospordi arengusse.

MARTIN JÄRVEOJA. Teenetemärk on omistatud maailmameistritiitli eest autorallis.

RAINER KALLAS. Teenetemärk on omistatud kauaaegse töö eest autospordikohtunikuna.

PEETER KALLASMAA. Teenetemärk on omistatud panuse eest Eesti kardispordi arengusse.

MART KONGO. Teenetemärk on omistatud sportlike saavutuste eest ringrajasõidus.

MARGUS-HANS KUUSE. Teenetemärk on omistatud pikaajalise töö eest auto- ja autospordiajakirjanikuna.

SILVER KÜTT. Teenetemärk on omistatud autoralli MM-etapi korraldamise eest Eestis.

PEEP LAANSOO. Teenetemärk on omistatud sportlike saavutuste eest ringrajasõidus.

MADIS LAIV. Teenetemärk on omistatud sportlike saavutuste eest ringrajasõidus.

EVA LAMBIN. Teenetemärk on omistatud kauaaegse töö eest autospordikohtunikuna.

JAANUS LIGUR. Teenetemärk on omistatud mitmekülgse panuse eest Eesti autospordi arengusse.

REIN LUIK. Teenetemärk on omistatud pikaajalise töö eest autospordiajakirjanikuna.

HELVI MERIRAND. Teenetemärk on omistatud kauaaegse töö eest autospordikohtunikuna.

JUHAN MÄND. Teenetemärk on omistatud mitmekülgse panuse eest Eesti autospordi arengusse.

MARKKO MÄRTIN. Teenetemärk on omistatud sportlike saavutuste eest autorallis.

ANDRUS MÕSOVSKI. Teenetemärk on omistatud panuse eest kiirendusspordi arengusse.

VILLU MÄTTIK. Teenetemärk on omistatud mitmekülgse panuse eest Eesti autospordi arengusse.

TOOMAS NAPA. Teenetemärk on omistatud sportlike saavutuste eest ringrajasõidus.

PRIIT PALLO. Teenetemärk on omistatud kauaaegse töö eest Eesti autospordi juhtimisel (märk omistati postuumselt).

AIVAR PARTS. Teenetemärk on omistatud kauaaegse töö eest autospordiorganisaatorina.

RAIN PILVE. Teenetemärk on omistatud sportlike saavutuste eest ringrajasõidus.

TOOMAS PUTMAKER. Teenetemärk on omistatud sportlike saavutuste eest autorallis.

VAIKO PÜTTSEPP. Teenetemärk on omistatud panuse eest offroad-spordi arengusse.

IVAR RAIDAM. Teenetemärk on omistatud sportlike saavutuste eest autorallis.

MARGUS REINSALU. Teenetemärk on omistatud töö eest Eesti Autospordi Liidu presidendina.

VALDUR REINSALU. Teenetemärk on omistatud panuse eest rallikrossi arengusse.

TOOMAS RISTLAAN. Teenetemärk on omistatud kauaaegse töö eest autospordiorganisaatorina.

RAIDO RÜÜTEL. Teenetemärk on omistatud mitmekülgse panuse eest Eesti autospordi arengusse.

HENRY SAARM. Teenetemärk on omistatud sportlike saavutuste eest ringrajasõidus.

KRISTJAN SALMRE. Teenetemärk on omistatud panuse eest driftispordi arengusse.

RAUL SARAP. Teenetemärk on omistatud sportlike saavutuste ja konstruktoritöö eest ringrajasõidus.

RIHO SILD. Teenetemärk on omistatud töö eest Eesti Autospordi Liidu presidendina.

TOOMAS SILDMÄE. Teenetemärk on omistatud töö eest Eesti Autospordi Liidu presidendina.

ARNO SILLAT. Teenetemärk on omistatud kui Eesti autospordi ajaloo talletajale.

VALLO SOOTS. Teenetemärk on omistatud sportlike saavutuste eest autorallis.

ÜLLAR SUVEMAA. Teenetemärk on omistatud ainulaadse autospordikompleksi rajamise eest.

TARVO TAMM. Teenetemärk on omistatud kauaaegse töö eest autospordiametnikuna.

JOEL TAMMEKA. Teenetemärk on omistatud sportlike saavutuste eest autorallis.

AARNE TIMUSK. Teenetemärk on omistatud sportlike saavutuste eest autorallis.

OTT TÄNAK. Teenetemärk on omistatud maailmameistritiitli eest autorallis.

ARI VATANEN. Teenetemärk on omistatud töö eest Eesti Autospordi Liidu presidendina.

VELLO ÕUNPUU. Teenetemärk on omistatud sportlike saavutuste eest autorallis.