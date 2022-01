Soomer liitub kuulsa tootjaga: on õige hetk uue projektiga riskida

Aastatel 2017-19 MPM WILSport Racedays meeskonnas sõitnud Soomer kuulus viimased kaks hooaega Soome meeskonda Kallio Racing, kus tema sõiduvahendiks oli Yamaha ratas.

"Kui viimased kaks aastat olen sõitnud Soome meeskonnas, siis uuest aastast liigun Inglismaale Dynavolt Triumphi meeskonda. Ka mootorratta mark vahetub. Minu jaoks on kõige suuremaks muutuseks see, et meeskond saab olema väga suure tehase toega. Oleme väga lähedal mootorratta tootjale ja klassi uute reeglite valguses võib see olla väga suur tugi," rääkis Soomer intevjuus ERR-ile.

"Kõige suurem muudatus on see, et lubatud on mootorrattad, mille kubatuur on üle 600 kuupsentimeetri. Kui siiamaani oli see 600 väga kindel number, on järgmiseks aastaks see veidi vabamaks lastud. Reeglid määravad, kuidas erinevad mootorrattamudelid tuuakse võrdsele tasemele. See on teinud klassi tootjatele palju ahvatlemaks, uueks liitujaks on näiteks ka Ducati. Tõotab tulla väga põnev aasta, kuna keegi ei tea, milline mootorratas on kõige kiirem. Kõik on täiesti lahtine ja see oli ka üks selge põhjus, miks tundsin, et on õige hetk riskida värske projektiga," rääkis Soomer.

Eesti ringrajasõitja sõnul tunneb ta, et Triumphi mootorratas ja kogu meeskond on Supersport klassis ühe parima ettevalmistusega. "Nemad osalesid eelmisel aastal sama mootorrattaga Inglismaa meistrivõistlustel, nad on tegelikult selle mootorrattaga terve aasta sõitnud. Näiteks Ducatil võidusõidukogemust ei ole, nad on ainult testinud. Loomulikult on meie konkurendiks ka Yamaha, kelle kohta teame, et nende mootorratas on väga tugev, aga julgen uskuda, et oleme hästi ette valmistunud," kinnitas Soomer.

"Eriti viimane aasta ei jätnud Yamahaga [Kallio Racingus] kõige paremat maitset. Oli paha vigastus ja enda sooritus ei olnud võib-olla selline, nagu lootsin. Aasta alguses läks kõik hästi, aasta keskel pärast kukkumist ja hüppeliigese vigastust ei suutnud enam tunnet ja kiirust leida. Olen oluliselt rohkem elevil uue projekti pärast, kui olin paar kuud tagasi pärast hooaja lõppu. Elevus on suur," tõdes Soomer.