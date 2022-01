Sokk liitubki Kreeka klubiga: tahtsin end veel välismaal proovile panna

Charilaos on A2 liigatabelis praegu nelja võidu ja seitsme kaotusega 15 meeskonna hulgas kümnendal kohal. Aastaid Eesti rahvusmeeskonna põhimängujuhina tegutsenud 32-aastane ja 184 cm pikkune Sokk on korra Kreeka esiliigas mänginud, kui hooajal 2018/19 juhtis ta Thessaloniki Iraklise meeskonna mängu, vahendab Korvpall24.geenius.ee.

"Tahtsin ennast ehk viimane kord veel välismaal proovile panna. Kurb meel on nii mõnusast seltskonnast lahkuda. Eestlased on ja jäävad alati suurepärasteks meeskonnamängijateks. Olen tänulik kogu TalTechi korvpalliperele, kes tegid sellest poolaastast nauditava kogemuse. Soovin meeskonnale edu ja et nad lõpetaksid hooaja sama positiivselt kui me koos alustasime," jättis Sokk koduliigaga klubi sotsiaalmeedia vahendusel hüvasti.