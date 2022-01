Koroonaga nakatunud laskesuusatamise olümpiavõitja suri

Kui esialgsete teadete kohaselt oli Aljabjev lihtsalt külmetunud, siis hiljem selgus, et venelane oli nakatunud koroonaviirusega.

"Kui ma temaga enne aastavahetust rääkisin, siis ta köhis kõvasti," kommenteeris Venemaa laskesuusaliidu juht Dmitri Vassiljev uudisteagentuurile TASS.

"Ta selgitas mulle, et on pahasti külmetunud. Ma küsisin, kas tal on koroonaviirus. Ta vastas "ei". Pärast seda ma temaga enam ei rääkinud."

"Nüüd on selgunud, et Anatoli Nikolajevitš ja tema abikaasa viidi haiglasse, kus ta paigutati intensiivravisse. Selgus, et tal ikkagi on koroonaviirus."

Aljabjev võitis 1980. aasta olümpiamängudel Lake Placidis meeste 20 km tavadistantsi ja kuulus NSV Liidu võidukasse teatemeeskonda. Lisaks tuli sprindis pronksmedal.

MK-sarjas kaks etapivõitu teeninud Aljabjev tuli hooajal 1980/1981 kokkuvõttes kolmandaks ning võitis NSV Liidu koondisega teatesõidu pronksid ka 1981. ja 1982. aasta MM-ilt.

Aljabjevile esinesid järelehüüetega ka koondisekaaslased Vladimir Alikin ja Aleksandr Tihhonov.

"Uudis oli kui puuga vastu pead saamine," ütles neljakordne olümpiavõitja Tihhonov. "Ma rääkisin temaga kolm päeva tagasi ja ta ütles mulle "Ivanovitš, kõik on korras, mul läheb paremaks ja olen 29. jaanuaril Minskis sinu juubelil. Ära muretse - ma saan välja"."

"Ta oli tõeline sõber, võitleja ja perekonnainimene. Tema kohta saab öelda vaid parimaid sõnu."

Tihhonoviga ühines Alikin, kes nimetas Aljabjevit korraliku, heasoovliku ja rõõmsa mehena. "Ta oli hea selles, millega tegeles. Me olime sõbrad, helistasime üksteisele sageli, sealjuures kuu aega tagasi. Puhaku ta rahus."