Vaktsineerimata olümpiavõitja on Pekingi eel kolm nädalat karantiinis

Vastavalt reeglitele peavad vaktsineerimata sportlased püsima enne olümpiamulli sisenemist 21 päeva karantiinis. Koroonaviiruse vastu vaktsineeritud sportlased seda tegema ei pea.

Praeguseks 34-aastane Kummer võitis 2014. aasta Sotši olümpiamängudel naiste paralleelsuurslaalomi. Lisaks on ta MM-idelt saanud ühe hõbe- ja ühe pronksmedali.

Ta on üks esimesi olümpiasportlasi, kes on avalikult teatanud, et pole vaktsineeritud. "Pärast minu personaalset otsust end mitte vaktsineerida on karantiin loogiline tagajärg," sõnas šveitslanna. "Ma austan võimude ja ROK-i reegleid."

Koroonaviirus on viimastel nädalatel omikroni tüve toel tõstnud pead üle maailma ning mitu Hiina linna on juba täielikult suletud ehk elanikud peavad püsima kodudes.