Kullamäe koduklubi vahetas taas peatreenerit

Paco Olmos võtab ameti üle Salva Maldonadolt, kes oli Burgose peatreener alates novembrist. Burgos alustas hooaega Žan Tabaki juhendamisel, kuid novembri alguses horvaat vallandati.

Olmos on peamiselt juhendanud Hispaania kõrgliigaklubisid, kuid on töötanud ka Mehhikos, Venetsueelas ja Puerto Ricos. Samuti on Olmos peatreerina juhendanud Hispaania kuni 20-aastaste rahvuskoondist ja Puerto Rico rahvuskoondist.

Hetkel paikneb Burgos Hispaania kõrgliigas nelja võidu ja 11 kaotusega 17. ehk eelviimasel kohal. Kristian Kullamäe on Hispaania kõrgliigas platsile pääsenud neljas kohtumises ning eestlase keskmisteks on 2,5 punkti, 1,5 lauapalli ja 1,8 korvisöötu.