NHL: Boston viskas Washingtonile seitse väravat

Avaperioodil läks Washington esimese 12. minutiga 2:0 juhtima, kuid seejärel viskas Boston kuus vastamata väravat. Bostoni eest said kaks tabamust kirja David Pastrnak ja Brad Marchand, ühe korra olid resultatiivsed Craig Smith, Matt Grzelcyk ja Erik Haula.

Teise järjestikuse võidu teeninud Boston on idakonverentsis kaheksandal kohal, Washington paikneb viiendal kohal.

