Philadelphia 76ers pikendas võiduseeria seitsmemänguliseks

Philadelphia tähtmängija Joel Embiid viskas 31 punkti, haaras kaheksa lauapalli ja andis kuus korvisöötu. Andre Drummond sai kirja kaksikduubli, kogudes 13 punkti ja 10 lauapalli.

Kaotajate poolel tõid Jalen Green ja Christian Wood mõlemad 14 punkti. Philadelphia (23-16) hoiab idakonverentsis viiendat kohta, Houston (11-31) paikneb läänekonverentsis viimasel ehk 15. kohal.

