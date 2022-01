NFL: Green Bay ja Tennessee said otsepääsme play-off'i teise ringi

NFC konverentsis esikoha teeninud Green Bay Packers pidi võõrsil tunnistama Detroit Lionsi 30:37 paremust. Detroiti kangelaseks kerkis jooksja De'Andre Swift, kes viis kodumeeskonna kaks minutit enne kohtumise lõppu juhtima. Green Bayl oli võimalus kohtumine võita, kuid mängujuhi Jordan Love'i söödu püüdis Detroiti kaitsja CJ Moore, kes kindlustas kodumeeskonnale hooaja kolmanda võidu.

Tennessee Titans alistas võõrsil divisjonirivaali Houston Texansi 28:25. Tennessee läks poolajapausile 21:0 eduseisus, kuid teisel poolajal viskas Houstoni mängujuht Davis Mills kolm touchdown'i ja vähendas vahe kolmele punktile. Tennessee suutis siiski vastu pidada ja lõpetas põhihooaja kolme järjestikuse võiduga.

Viimase vooru kõige põnevam kohtumine oli Las Vegas Raidersi ja Los Angeles Chargersi vahel. Mõlemad meeskonnad vajasid play-off'i pääsemiseks võitu.

Viis minutit enne normaalaja lõppu juhtis Las Vegas 29:14, kuid Los Angeles suutis tänu mängujuhi Justin Herberti kahele touchdown'ile seisu viigistada ning mäng läks lisaajale. Lisaajal kerkis Las Vegase kangelaseks Daniel Carlson, kelle löögist Las Vegas võitis kohtumise 35:32.

NFL-i play-off'id algavad eesoleval nädalavahetusel. Laupäeva hilisõhtul lähevad esimeses mängus vastamisi Margus Hundi endine koduklubi Cincinnati Bengals ja Las Vegas Raiders.

Tulemused:

Denver Broncos - Kansas City Chiefs 24:28

Philadelphia Eagles - Dallas Cowboys 26:51

New York Giants - Washington Football Team 7:22

Cleveland Browns - Cincinnati Bengals 21:16

Baltimore Ravens - Pittsburgh Steelers 13:16

Detroit Lions - Green Bay Packers 37:30

Jacksonville Jaguars - Indianapolis Colts 26:11

Minnesota Vikings - Chicago Bears 31:17

Houston Texans - Tennessee Titans 25:28

Atlanta Falcons - New Orleans Saints 20:30

Arizona Cardinals - Seattle Seahawks 30:38

Buffalo Bills - New York Jets 27:10

Tampa Bay Buccaneers - Carolina Panthers 41:17

Miami Dolphins - New England Patriots 33:24

Los Angeles Rams - San Francisco 49ers 24:27

Las Vegas Raiders - Los Angeles Chargers 35:32