Eesti Lipu Selts kinkis Pekingi olümpiakoondisele komplekti Eesti lippe

Eesti Lipu Seltsi esimehe Jüri Trei sõnul on Eesti olümpiadelegatsioonile Eesti lipu kinkimine pikaajaline traditsioon, millega Eesti olümpiakoondisele olümpiaks kõike kõige paremat soovitakse.

"Loodan, et kingitud lipud toovad sportlastele head õnne ja aitavad meeles hoida, et ka kaugel Pekingis olles elab nende pingutustele kaasa terve Eesti," ütles Trei.

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles tänas Eesti Lipu Seltsi kingituse eest. "Eesti lipp on meie koondise jaoks olümpiamängudel alati aukohal. Eesti lippudega tähistame alati oma elukoha piirkonna olümpiakülas, neid kantakse ava- ja lõputseremoonial, neid kasutatakse sportlastele kaasaelamisel ja loomulikult on lipud alati olemas meie sangaritele, et nendega auringi teha," rääkis Sukles.

Pekingi taliolümpiamängud kestavad Hiina pealinnas 4.-20. veebruarini.