Veel üks Eesti-Läti korvpalliliiga mäng lükati edasi

Eesti Korvpalliliidu kriisi töörühm otsustas, et 11. jaanuari kohtumine Avis Utilitas Rapla ja Tartu Ülikool Maks & Mooritsa vahel tuleb koroonaviiruse leviku tõkestamiseks edasi lükata.

Tartu Ülikool Maks ja Mooritsa liikmete antud positiivsete PCR testide tõttu on suurenenud koroonaviiruse leviku oht meeskonnas. Eesti Korvpalliliidu kriisi töörühm on seisukohal, et koroonaviiruse levimist Eesti-Läti korvpalliliigas osalevates Eesti meeskondades on mõistlik ennetada.

Kokkuleppel mõlema meeskonnaga leitakse edasi lükkuvale mängule uus toimumisaeg.

Tallinna Kalevi ja nelja Läti meeskonna isolatsioonis viibimise tõttu on edasi lükatud kaheksa jaanuarikuu liigamängu.