Soome ja Leedu triatlonitreenerid käisid Eestis teadmisi vahetamas

Ujumise suunitlusega laagris osales neli leedukat, seitse soomlast, üks lätlane ning Eesti klubidesse 21CC ja Tr1hardsi kuuluvad noored. Koos treeneritega treenis Kadrinas 46 inimest. Noored jagati kahte gruppi ning 30-tunnise treeningnädala jooksul kogunes kiirematel ligi 75 ujumis- ja 70 jooksukilomeetrit. Lisaks mängiti korralikult pallimänge ja pöörati tähelepanu ÜKE-le, kus harjutusi tehti valdavalt oma keha raskustega.

"Kuigi Soome ja Leedu treenerid käivad Eestist teadmisi ammutamas, siis sain minagi uusi nippe, mida oma treeningkavadesse lisada," kirjeldas Albert. "Mika on Soomes matemaatika õpetaja ja triatlonitreener ning Lukas Leedus ujumis- ja triatlonitreener. Õppisin neilt näiteks uusi tehnikaharjutusi. Minu jaoks on sellised laagrid hästi olulised, et regioonis saaks triatloni edendada, sest kui igaüks pusib oma nurgas, siis selles pole jõudu kaugele minna."