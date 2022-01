Juventus tuli dramaatilises mängus välja kaheväravalisest kaotusseisust

Tammy Abrahami pealöök viis võõrustajad 11. minutil juhtima ja kuigi Paulo Dybala ilus värav viigistas seitse minutit hiljem seisu, taastas Henrikh Mkhitarjan kohe teise poolaja alguses Roma edu ning Lorenzo Pellegrini suurepärane karistuslöök tõi 53. minutil tabloole juba seisu 3:1.

Juventus ei andnud aga alla ning 70. ja 77. minuti vahel löödi järjest kolm väravat, kui esmalt oli täpne Manuel Locatelli, siis Dejan Kulusevski ning viimaks viis külalismeeskonna juhtima Mattia De Sciglio, kes lõi Itaalia kõrgliigas viimati värava 2017. aasta sügisel.

81. minutil hindas peakohtunik pärast videokorduse vaatamist, et Juventuse keskkaitsja Matthijs de Ligt mängis oma karistusalas käega, saatis hollandlase teise kollase kaardiga duši alla ning määras Roma kasuks penalti. Kapten Pellegrini löögiürituse tõrjus aga Juventuse väravavaht Wojciech Szczesny.

Hea vormi saavutanud Juventus on tabelis 38 punktiga tõusnud viiendaks ja jääb viimasel Meistrite liiga kohal olevast Atalantast maha kolme punktiga, küll on Bergamo klubil üks mäng vähem peetud. Roma on 32 punktiga seitsmes. 49 punktiga on liidriks Inter, kes oli pühapäeval 2:1 üle Rooma Laziost.