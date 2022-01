Djokovici isa sõnul vahistati esireket uuesti, võimud lükkasid jutu ümber

Melbourne'is aasta esimesel slämmiturniiril osaleda sooviv serblane on esinenud vaktsiinivastaste sõnavõttudega ega ole avaldanud, kas ta ise on vaktsineeritud või mitte. Turniiril osalemiseks peab mängija olema vaktsineeritud, eelmisel teisipäeval teatas Djokovic, et on saanud meditsiinilise erandi.

Melbourne'i lennanud serblane ei võinud siiski lennujaamast vabalt väljuda, sest võimude sõnul ei olnud tema erand õiguspädev. Maailma esireket paigutati kinnipidamisasutusse kuni esmaspäevani, mil kohus otsustas, et Djokovici viisa on kehtiv ning et serblane tuleb viivitamatult vabastada.

Austraalia valitsus tunnistas, et ei andnud Djokovicile enne tema viisa kehtetuks tunnistamist piisavalt aega oma inimestega nõu pidamiseks ja reageerimiseks.

Kohtunik Anthony Kelly märkis esmaspäevasel istungil, et Djokovic oli Melbourne'i lennujaamas võimudele esitanud oma meditsiinilise erandi, mille oli kinnitanud aasta esimest slämmiturniiri korraldav Austraalia tenniseliit. "Mida veel oleks ta [Djokovic] saanud teha?" küsis serblase advokaat Nick Wood, millega kohus nõustus.

Djokovici advokaadid vaidlustasid võimude otsuse 11 alusel, kirjeldades viisa tühistamist "tõsiselt ebaloogilise, irratsionaalse ja seaduslikult põhjendamatu" tegutsemisena.

Küll on Austraalia immigratsiooniministril Alex Hawke'il võimalus serblase viisa isiklikult kehtetuks tunnistada, mille tagajärjel võib Djokovic saada kolme aasta pikkuse Austraaliasse sisenemise keelu. Kui Hawke otsustab isiklikult sekkuda, võib Djokovic otsuse edasi kaevata.

Absolutely hectic scenes down here in Melbourne CBD where the crowd thinks #Djokovic is in this car. Pepper spray has just come out. pic.twitter.com/Hort3GcFhI — Cait Kelly (@cait__kelly) January 10, 2022

Mõned tunnid pärast lahendit ütles esireketi isa Srdjan Sky Newsile, et Djokovic on taas arreteeritud.

Djokovici vend Djordje rääkis aga samal ajal kodumaa meediale, et kuigi esireketit ähvardab deporteerimine, viibib ta jätkuvalt oma advokaatide seltsis. "Kogu perekond elab praegu läbi raskeid aegu," vahendab portaal B92 Djordje Djokovici sõnu. "Novak tõestas, kui järjekindel ta on ja kui tugevalt oma põhimõtetesse usub. Kahtlemata on see kõik poliitiline. Nüüd tahavad nad ta arreteerida ja riigist välja saata. Peaminister Morrison tekitas kaose ja see on vaid algus: ta ei taha kogu maailma ees kaotust tunnistada."

"Pärast kohtuotsust olime kõik väga rõõmsad ja hakkasime tähistama, aga siis öeldi meile, et see pole veel läbi. Meieni jõudis informatsioon, et Novak tahetakse riigist välja saata," lisas samuti profitennist mänginud Djokovic.

Melbourne'i päevaleht The Age kinnitas seejärel neljale valitsuse allikale tuginedes, et Djokovic ei ole arreteeritud, küll pole Hawke veel oma lõplikku otsust langetanud. Eesti aja järgi lõunal selgus, et minister ei otsusta midagi enne teisipäeva.

"Ükskõik, kas nõustun Djokoviciga teatud teemadel või mitte, on õiglus kõnelenud," rääkis 20-kordne slämmiturniiride võitja Rafael Nadal. "Tal on õigus Austraalia lahtistel osaleda. Soovin talle edu. Isiklikult oleksin soovinud, et ta ei mängi," naeris hispaanlane. "Turniir on aga palju parem, kui kohal on maailma parimad mängijad."