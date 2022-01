Tomingas jälitussõidust: mul on hea meel, et see läbi sai

Kui esimesest tiirust pääses eestlanna nulliga, siis järgmises lasi korra mööda. Mõlemas püstitiirus kogunes aga kaks eksimust.

"Väga raske võistlus oli. Tõus oli väga-väga aeglane ja pehme," kommenteeris Tomingas ERR-ile. "Lugesin iga ring, palju veel lõpuni on jäänud. Mul on hea meel, et see läbi sai. Hoolimata sellest, et mul jäid punktid saamata."

Tomingas ootas isegi kehvemat tagajärge. "Kui siia tulin, siis olin kodusolemise perioodist suhteliselt väsinud. Kui oled paar päeva kodus, siis on seal vaja ülimalt palju asju teha. Ma arvasin, et sõidu mõttes läheb hullemini."

Jaanuaris ootavad ees veel etapid Ruhpoldingis ja Antholzis/Anterselvas. Mõlemal juhul kavatseb Tomingas stardis olla. "Kõige raskem võistluspaik on selleks aastaks möödas," kommenteeris ta Oberhofi kohta.