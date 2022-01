Kristjan Ilves võitis MK-etapil hüppevõistluse

Ilves hüppas 105 meetrit, kogus 138 punkti ning läheb suusavõistlusel esimesena rajale. 10 kilomeetri pikkune suusadistants algab kell 12.45.

"Muutsin võrreldes eilsega [laupäevaga - toim.] natuke tehnikat ja täna tuli koos proovivooruga kaks väga head hüpet välja. Suusasõidus saan rahulikult alustada. Tean, et Weber on rajal väga hea. Loodetavasti saan heasse seltskonda ja vaatame, mis juhtub," ütles Ilves võistluse järel Eurosportile.

Eestlase järel sai teise koha sakslane Terence Weber, kes hüppas 100 meetrit ja kogus 137,2 punkti ning kolmanda koha sai austerlane Johannes Lamparter (100,5 meetrit ja 134,3 punkti).

With a strong jump on 105 m (138 pts) #KristjanIlves is the winner of the Ski Jumping round in Predazzo Watch his amazing performance again in our highlights! #fisnoco #nordiccombined pic.twitter.com/UUlc56nBKe